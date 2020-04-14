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В Чернобыле сгорела треть туристических объектов

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Во время пожара в зоне отчуждения сгорели полесские села, а также разрушены некоторые металлические локации.
В Чернобыльской зоне сгорели 30% туристических объектов
В Чернобыльской зоне сгорели 30% туристических объектов
facebook.com/aerorozvidka

При пожаре в Чернобыльской зоне сгорели 30% туристических объектов. Об этом заявил глава Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире Hromadske во вторник, 14 апреля.

"Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потерянные весьма много сел полесских... Потерянные даже некоторые металлические локации", - сказал Емельяненко.

По словам Емельяненко, пожар нанес серьезный удар по "туризму, наследию и истории".

"Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было", - продолжил он.

Тем не менее Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.

"Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2 два, военный, где расположена радиолокационная станция... Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь", - резюмировал Емельяненко.

Напомним, что ранее Зеленскому доложили о ликвидации пожара у ЧАЭС. Спасатели доложили президенту о ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне. По их словам, остались только очаги тления.

Затем в зоне отчуждения нашли новые очаги возгорания. Обнаружены возгорания в с.Кривая Гора Паришевского лесничества и в районе ж/д станции Янов Лубянского лесничества.

Пожары в Чернобыльской зоне показали с дрона

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Теги: туризм, Чернобыль, пожар, лесной пожар, Чернобыльская зона
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    14.04.2020, 22:49
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Меня напрягает фраза этого дурака о потерянных металлических локациях. Нежели, металл сгорел?
za4arovanaj    14.04.2020, 22:39
Оценка:  +1
za4arovanaj
Честно то больше интересует как там звери и не сильно ли они пострадали!!!

Плевать на эту старую рухлядь!
Была на многих екскурсиях по Украини, но ниразу никогда не мелькнула мысль поехать в Чернобыль.
За чем там жалеть...туда нормальные туристы не едут...
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