Налоговая посчитала, сколько в Украине миллионеров

Больше всего миллионеров в Украине зарегистрировано в Киеве и Киевской области, а также на Харьковщине и Днепропетровщине.

В Украине почти 2 тысячи миллионеров - налоговая

Почти 1,8 тысяч украинцев задекларировали доходы выше 1 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы во вторник, 14 апреля.

В налоговой сообщают, что активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители:

Киева - 702 человека;

Харьковской области - 143 человека;

Днепропетровской области - 129 человек;

Киевской области - 103 человека.

"Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет - 234,4 млн грн", - сказано в сообщении.

При этом наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определено жителем Львовской области от получения иностранных доходов.

Напомним, что ранее украинцы переплатили 38 миллиардов налогов государству. Налоговая также опровергла информацию о том, что госбюджет пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами.

Также сообщалось, что украинцы задекларировали на 42% больше доходов. Самые высокие темпы прироста задекларированных доходов наблюдаются в Донецкой и Винницкой областях.

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