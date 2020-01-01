На Ровенщине более 20 новых случаев коронавируса

Треть новых случаев выявлена в областном центре. Среди заболевших также есть чиновники местных администраций.

В Ровенской области подтвердились 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава ОГА Виталий Коваль в Facebook во вторник, 14 апреля.

Среди заболевших восемь жителей Ровно. Вирус также выявили у шести жителей Ровенского района, а именно села Белая Криница, Квасилов, Рысвянка, Заря и Клевань, у двоих из Костополя; троих - из поселка Сарны и одного из села Немовичи Сарненского района, одного из села Кисоричи Рокитновского района и троих из пгт Рокитное.

"Среди них глава РГА Виктор Минич, глава районного совета Анатолий Кинчур и главный врач местной ЦРБ Олег Костюк", - сказано в посте.

Возраст больных - от 20 лет до 81 года. Таким образом количество случаев коронавируса в Ровенской области достигло 166, из них восемь человек выздоровели.

Напомним, что ранее в Ивано-Франковске мужчина с коронавирусом скончался перед выпиской. Пациент с подтвержденным COVID-19 шел на поправку, и его готовили к выписке, но у него внезапно остановилось сердце.

Также сообщалось, что в Запорожье от коронавируса умер директор рынка. Мужчина неделю занимался самолечением. Позже врачи выявили у него пневмонию и госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пандемия коронавируса. Главные новости 14 апреля

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