В ОП опубликовали время трансляции богослужений на Пасху
Пасхальные богослужения ПЦУ, УГКЦ и УПЦ МП будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и региональные.
Офис президента 14 апреля опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах. Сообщение об этом появилось в Facebook ведомства.
Отмечается, что пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные.
"Позаботимся о своем здоровье и здоровье близких – будем оставаться на Пасху дома", – подчеркнули в ОП.
Пасхальные богослужения будут транслировать такие телеканалы:
- ICTV и UA:Перший в 7.30-11.00 19 апреля – Украинская греко-католическая церковь;
- 1+1 и UA:Перший в 23.30-3.00 в ночь с 18 на 19 апреля – Православная церковь Украины
- Украина и Интер в 23.00-3.00 в ночь с 18 на 19 апреля – Украинская православная церковь (Московского патриархата).
Напомним, в этом году Пасха будет проходить в условиях карантина из-за распространения коронавируса.
Власти призвали украинцев праздновать дома и разработали формат проведения богослужений, а также предусмотрели возможности для освящения пасхальных куличей, которые помогут избежать нежелательных контактов.
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