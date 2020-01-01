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В ОП опубликовали время трансляции богослужений на Пасху

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Пасхальные богослужения ПЦУ, УГКЦ и УПЦ МП будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и региональные.
Пасхальные богослужения будут транслировать на ТВ
Пасхальные богослужения будут транслировать на ТВ
 
Офис президента 14 апреля опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах. Сообщение об этом появилось в Facebook ведомства.
 
Отмечается, что пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные.
 
"Позаботимся о своем здоровье и здоровье близких – будем оставаться на Пасху дома", – подчеркнули в ОП.
 
Пасхальные богослужения будут транслировать такие телеканалы: 
 
- ICTV и UA:Перший в 7.30-11.00 19 апреля – Украинская греко-католическая церковь;
 
- 1+1 и UA:Перший в 23.30-3.00 в ночь с 18 на 19 апреля – Православная церковь Украины
 
- Украина и Интер в 23.00-3.00 в ночь с 18 на 19 апреля –  Украинская православная церковь (Московского патриархата).
 
Напомним, в этом году Пасха будет проходить в условиях карантина из-за распространения коронавируса.
 
Власти призвали украинцев праздновать дома и разработали формат проведения богослужений, а также предусмотрели возможности для освящения пасхальных куличей, которые помогут избежать нежелательных контактов.

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Теги: Пасха
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Источник: korrespondent.net

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