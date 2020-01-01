В ОП опубликовали время трансляции богослужений на Пасху

Офис президента 14 апреля опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах. Сообщение об этом появилось в Facebook ведомства.

Отмечается, что пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные.

"Позаботимся о своем здоровье и здоровье близких – будем оставаться на Пасху дома", – подчеркнули в ОП.

Пасхальные богослужения будут транслировать такие телеканалы:

- ICTV и UA:Перший в 7.30-11.00 19 апреля – Украинская греко-католическая церковь;

- 1+1 и UA:Перший в 23.30-3.00 в ночь с 18 на 19 апреля – Православная церковь Украины

- Украина и Интер в 23.00-3.00 в ночь с 18 на 19 апреля – Украинская православная церковь (Московского патриархата).