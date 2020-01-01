Сутки в ООС: двое ранены, один военный погиб

Сепаратисты атаковали ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, 14 апреля, сепаратисты осуществили девять обстрелов позиций наших позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

Все обстрелы за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

Так, оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Авдеевки, Песков и Павлополя.

Против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.

Рядом с Новомихайловкой российские наемники применили против украинских военнослужащих ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим позициям в зоне населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

Вследствие вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевое поражение.

Агрессивные и преступные действия со стороны сепаратистов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников. Потери вооруженных формирований врага уточняются.

С начала текущих суток сепаратисты активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось, в Донецкой области на полигоне во время проведения стрельб взорвался миномет , в результате чего один военный погиб, еще восемь получили ранения.

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