Сутки в ООС: двое ранены, один военный погиб
Сепаратисты атаковали ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
За прошедшие сутки, 14 апреля, сепаратисты осуществили девять обстрелов позиций наших позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.
Все обстрелы за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
Так, оккупационные войска четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Авдеевки, Песков и Павлополя.
Против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.
Рядом с Новомихайловкой российские наемники применили против украинских военнослужащих ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вечером противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим позициям в зоне населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.
Вследствие вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевое поражение.
Агрессивные и преступные действия со стороны сепаратистов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников. Потери вооруженных формирований врага уточняются.
С начала текущих суток сепаратисты активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщалось, в Донецкой области на полигоне во время проведения стрельб взорвался миномет, в результате чего один военный погиб, еще восемь получили ранения.
Также накануне на Донбассе миссия ОБСЕ попала под обстрел.
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