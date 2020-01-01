Пожары в Чернобыле: двум лицам вручили подозрения

Задержанные утверждают, что поджигали нечаянно, по бытовым причинам. Есть предположения, что действовала еще группа лиц.

В Киевской области двое человек получили подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где пожары тушили 10 дней, об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske.

"Двум лицам сообщили о подозрении в том, что они причастны к поджогам в зоне отчуждения, что, по мнению следствия, могло вызвать такие масштабные пожары. Следствие продолжается. Они не задержаны", - сказал представитель МВД.

Отмечается, что один из подозреваемых - местный житель села Раговка на границе Житомирской и Киевской областей.

Правоохранители продолжают поиск и других возможных причастных. Шевченко отметил, что пока есть предположение, что в зоне отчуждения могла действовать группа лиц.

"Есть несколько признаков, что могли быть другие лица, которые проникли в зону отчуждения. Этот пожар был необычен тем, что было несколько очагов во многих местах. Пока это предположение, что могла действовать группа лиц", - сказал пресс-секретарь.

При этом сами подозреваемые объясняют, что они поджигали нечаянно, по бытовым причинам.

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