Новости Донбасса 15 апреля: Ранены трое украинских военных

Сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

В течение прошлых суток, 14 апреля, на Донбассе боевики осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ранены трое бойцов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, обстрелы зафиксированы в районе Авдеевки, Песков, Павлополя, Красногоровки.

Также сообщается, что сепаратисты четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песков и Павлополя, Старогнатовки, Тарамчука и Каменки.

В результате вражеских обстрелов вчера двое украинских военных получили ранения, один воин получил боевого поражения.

С начала текущих суток оккупанты активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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