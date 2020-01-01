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Новости Донбасса 15 апреля: Ранены трое украинских военных

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Сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Сепаратисты 9 раз нарушали режим "тишины"
Сепаратисты 9 раз нарушали режим "тишины"
facebook.com/pressjfo.news

В течение прошлых суток, 14 апреля, на Донбассе боевики осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ранены трое бойцов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

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Так, обстрелы зафиксированы в районе Авдеевки, Песков, Павлополя, Красногоровки.

Также сообщается, что сепаратисты четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песков и Павлополя, Старогнатовки, Тарамчука и Каменки.

В результате вражеских обстрелов вчера двое украинских военных получили ранения, один воин получил боевого поражения.

С начала текущих суток оккупанты активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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Теги: Новости Донбасса, Новости АТО, Донбасс, ООС, АТО, Война
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