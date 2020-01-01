Кабмин берет под контроль цены на продукты и лекарства

Государство сможет контролировать и регулировать цены на такие продукты, как гречка, сахар, мука пшеничная, макароны, молоко.

Также будут контролировать цены на некоторые лекарства

Кабинет министров снова займется государственным регулированием цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия, сообщил глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в Facebook.

"Завтра мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано будет сообщать об этом в Госпотребнадзор", - написал Дорошенко.

По его словам, государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и сможет реагировать на это, если цены будут необоснованными.

Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в / с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушках, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

Еще государство сможет регулировать продажу медицинских масок и перчаток, как средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

Как сообщалось, в Украине упали цены на продукты борщевого набора.

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