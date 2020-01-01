Кабмин берет под контроль цены на продукты и лекарства
Государство сможет контролировать и регулировать цены на такие продукты, как гречка, сахар, мука пшеничная, макароны, молоко.
Кабинет министров снова займется государственным регулированием цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия, сообщил глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в Facebook.
"Завтра мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано будет сообщать об этом в Госпотребнадзор", - написал Дорошенко.
По его словам, государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и сможет реагировать на это, если цены будут необоснованными.
Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в / с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушках, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.
Еще государство сможет регулировать продажу медицинских масок и перчаток, как средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Как сообщалось, в Украине упали цены на продукты борщевого набора.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент