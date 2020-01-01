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В Украине 3764 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки коронавирус обнаружили у 392 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус зафиксировали:

  • Винницкая область - 241 случай;
  • Волынская область - 100 случаев;
  • Днепропетровская область - 74 случая;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 130 случаев;
  • Закарпатская область - 110 случаев;
  • Запорожская область - 99 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 356 случаев;
  • Кировоградская область - 192 случая;
  • г. Киев - 612 случаев;
  • Киевская область - 230 случаев;
  • Львовская область - 152 случая;
  • Луганская область - 4 случая;
  • Николаевская область - 14 случаев;
  • Одесская область - 70 случаев;
  • Полтавская область - 27 случаев;
  • Ровенская область - 173 случая;
  • Сумская область - 77 случаев;
  • Тернопольская область - 287 случаев;
  • Харьковская область - 25 случаев;
  • Херсонская область - 41 случай;
  • Хмельницкая область - 34 случая;
  • Черновицкая область - 589 случаев;
  • Черкасская область - 105 случаев;
  • Черниговская область - 10 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.

Данные на 15 апреля
Данные на 15 апреля
МОЗ/Facebook

Напомним, заболевших коронавирусом уже более двух миллионов. Что касается летальных исходов от коронавируса в мире, всего погибли 126 754 человека (155 за последние сутки).

 

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Теги: коронавирус, Минздрав, Украина
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