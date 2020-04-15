Под Тернополем повесился 17-летний парень: известны детали

Тело парня нашли повешенным на мосту.

В Чортковском районе Тернопольской области на перилах автомобильного моста повесился 17-летний парень.

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Об этом сообщает местное издание Тернопіль НАЖИВО, ссылаясь на собственный источник в полиции области.

По предварительной информации, несовершеннолетний парень вышел прогуляться, пообещал за несколько часов вернуться. Когда утром парень домой не пришел, его отец начал активные поиски. Мужчина увидел своего ребенка повешенным на автомобильном мосту, возле села. Причину смерти после вскрытия установит эксперт.

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Полицейские подозревают, что это было самоубийство. Причин поступка парня пока не называют.

Напомним, на Яворовском военном полигоне нашли два трупа. В лесополосе на полигоне обнаружили трупы военного и гражданского. Оба тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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