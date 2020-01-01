МОЗ: Сейчас рано говорить об отмене карантина

В Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения считают, что на данный момент еще рано говорить о выходе Украины из карантина. По словам министра Степанова, за прошлые сутки в Украине установлен антирекорд по количеству новых заболеваний - подтвердили 392 заражения вирусом COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

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“Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Может уверенно сказать, что это возможно только когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости коронавирусом“, - заявил Степанов.

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Напомним, ранее в Украине зафиксировали 3764 случая заболевания коронавирусом. За сутки коронавирус обнаружили у 392 человек.

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