Украина получит ИФА-тесты, которые показывают иммунитет к COVID-19

Тестирование на иммунитет может помочь стране выйти из карантина.

В ближайшее время Украина получит партию ИФА-тестов, которые определяют наличие или отсутствие иммунитета на COVID-19 у человека. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью НВ.

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"Коллективный иммунитет, который формируется через болезнь, — это средневековый коллективный иммунитет. Спасение для нас - изобретение вакцины. 80% людей переболеют коронавирусом в легких формах. Многие из них даже не заметят, что они им болели", - сказал Ляшко.



Медик рассказал о недавней встрече с экспертами одной из частных лабораторий.

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"И я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета. И если у нас в маленьких населенных пунктах была большая вспышка, то можно будет исследовать, у кого появился иммунитет, у кого нет", - объяснил главный санврач.



Ляшко предположил, что вариант с массовым тестированием на иммунитет может быть одним из вариантов выхода из карантина.

Напомним, на утро среды, 15 апреля, в Украине уже 3764 подтвержденных случаях COVID-19.

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