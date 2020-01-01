Рынки в Херсоне из-за карантина выбросили тонны овощей и фруктов

Появились фото и видео из места событий.

В связи с повторным закрытием всех рынков в стране в Херсонской области продавцы выбросили на землю тонны испорченных овощей и фруктов.

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Об этом пишет "Украина молодая".

По предварительной информации, в селе Великие Копани Херсонской области, где находится один из крупнейших овощных рынков в Украине, произошел продуктовый коллапс. Больше недели назад местные власти запретили деятельность рынка из-за нарушений санитарных норм.

Предполагалось, что руководство рынка устранит недостатки и он продолжит работу. Между тем, из-за повторного запрета на рыночную торговлю из-за эпидемии коронавируса, сотни грузовиков с товаром не смогли попасть на торговые места. Поэтому продавцы решили реализовать овощи, зелень и клубнику вдоль трассы вблизи с закрытым рынком. Колонны продавцов протянулись уже на несколько километров.

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Журналисты сообщают, что овощи и фрукты, которые не успели продать, массово выбрасывают прямо на землю. Под селом образовалась стихийная свалка из нереализованной сельхозпродукции: белокочанной и пекинской капусты.

Возле села образовалась свалка Украина молодая

Продавцы продолжают реализовывать продукцию вдоль дороги, а полиция пытается их оштрафовать. Кроме того, возле рынка стоит много фур из Западной Украины, которые привезли еще неделю назад яблоки, чтобы их здесь реализовать, закупить овощи и везти ее обратно.

При этом неизвестно, как будет решаться вопрос этой массовой свалки. Конкретного решения областных властей пока нет.

Напомним, в Украине снова закрыли рынки до конца карантина. Главный санврач отменил разрешение на работу рынков в связи с рядом нарушений и злоупотреблений во время карантина.

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