"Имеем маленькую победу": Чорновол заявила, что полностью свободна

Экс-нардеп Татьяна Чорновол поблагодарила своих сторонников за поддержку.

Обвиняемая в поджоге офиса "Партии Регионов" бывший депутат Татьяна Чорновол сообщила, что "полностью свободна" после суда об избрании меры пресечения. Об этом экс-нардеп написала на своей странице в Facebook.

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"Хорошая новость - сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина", - написала она.



Чорновол также поблагодарила за поддержку своих соратников.



"Это была поддержка не меня лично, а всех без исключения майдановцев и шире – всех, у кого есть чувство национального достоинства", - отметила экс-депутат.

Напомним, суд в деле Чорновол перенесли на неопределенный срок.

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