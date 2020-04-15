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"Имеем маленькую победу": Чорновол заявила, что полностью свободна

Комментариев: 11
Экс-нардеп Татьяна Чорновол поблагодарила своих сторонников за поддержку.
Экс-нардеп Татьяна Чорновол
Экс-нардеп Татьяна Чорновол
Татьяна Чорновол/Facebook

Обвиняемая в поджоге офиса "Партии Регионов" бывший депутат Татьяна Чорновол сообщила, что "полностью свободна" после суда об избрании меры пресечения. Об этом экс-нардеп написала на своей странице в Facebook.

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"Хорошая новость - сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина", - написала она.

Чорновол также поблагодарила за поддержку своих соратников.

"Это была поддержка не меня лично, а всех без исключения майдановцев и шире – всех, у кого есть чувство национального достоинства", - отметила экс-депутат.



Напомним, суд в деле Чорновол перенесли на неопределенный срок.

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Теги: Чорновол, Партия регионв, суд, Майдан
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Комментариев (11)
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Зорян_и_Шкиряк    15.04.2020, 12:22
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
И это просто замечательно! Такие люди должны разгуливать на свободе, радуя общество своими выходками. Слава Украине!!!
Woodbrother    15.04.2020, 12:08
Оценка:  -3
Woodbrother
Таня держись, это только начало. Говенные клоуны до самого своего конца будыт мстить всем патриотам страны. Клоунская власть по своей сути - власть антиукраинская.
andy55524    15.04.2020, 12:06
Оценка:  0
andy55524
Кто тебя олигофреничку поддерживает??? Найди сейчас хоть одного майдановца, поумнели, сцат признаться, что они там были. Сразу в бубен прилетит.
Woodbrother    15.04.2020, 12:09
Оценка:  -2
Woodbrother
Ватник, иди пить боярышник.
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 12:10
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Не суди по себе. Если ты и твой кумир - сцыкуны - это еще не значит что все такие.
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 11:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Свободна. Как сопля в полете.
ТТ69    15.04.2020, 11:57
Оценка:  -5
ТТ69
психбольных не судят их лечат
Колишній-східняк    15.04.2020, 11:50
Оценка:  0
Колишній-східняк
А что ж они у неё тогда искали через шесть лет... Может трупы, зарытые в огороде?
Woodbrother    15.04.2020, 12:06
Оценка:  -3
Woodbrother
Трупы на месте Антимайдана до сих пор находят.
Орест_Пiхва    15.04.2020, 11:48
Оценка:  -1
Орест_Пiхва
За мартышку добазарился папик. А В.А.З. оказался без бубенчиков. Евнух.
СветБобра    15.04.2020, 12:15
Оценка:  -3
СветБобра
І як воно, бути мартишкою в квартальному цирку? Вас хочь годують?
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