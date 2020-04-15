Вятровича вызвали на допрос в ГБР
Народного депутата от фракции “Европейская Солидарность“, экс-главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызвали как свидетеля. Об этом он написал у себя в Facebook.
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“Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора“,- пишет Вятрович.
По его словам, вызов подписан следователем Амелиным, на которого он ранее подал в суд за “игнорирования“ государственной измены Ермаком и Кучмой.
У нас опять будут сажать за правду о преступлениях коммунистов? - спрашивает нардеп.
Напомним, ранее Вятрович обвинил Кучму и Ермака в измене и написал заявление в СБУ. Нардеп считает, что в Минске представители Украины предали свою страну.
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