Вятровича вызвали на допрос в ГБР

По словам нардепа, его вызвали на допрос за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора.

Народного депутата от фракции “Европейская Солидарность“, экс-главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызвали как свидетеля. Об этом он написал у себя в Facebook.

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“Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора“,- пишет Вятрович.

По его словам, вызов подписан следователем Амелиным, на которого он ранее подал в суд за “игнорирования“ государственной измены Ермаком и Кучмой.

У нас опять будут сажать за правду о преступлениях коммунистов? - спрашивает нардеп.

Скриншот facebook.com/Владимир Вятрович

Напомним, ранее Вятрович обвинил Кучму и Ермака в измене и написал заявление в СБУ. Нардеп считает, что в Минске представители Украины предали свою страну.

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