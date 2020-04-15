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Вятровича вызвали на допрос в ГБР

Комментариев: 2
По словам нардепа, его вызвали на допрос за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора.
Нардеп от фракции “ЕС“ Владимир Вятрович
Нардеп от фракции “ЕС“ Владимир Вятрович
facebook.com/Владимир Вятрович

Народного депутата от фракции “Европейская Солидарность“, экс-главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызвали как свидетеля. Об этом он написал у себя в Facebook

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“Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора“,- пишет Вятрович.

По его словам, вызов подписан следователем Амелиным, на которого он ранее подал в суд за “игнорирования“ государственной измены Ермаком и Кучмой.

У нас опять будут сажать за правду о преступлениях коммунистов? - спрашивает нардеп.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Владимир Вятрович

Напомним, ранее Вятрович обвинил Кучму и Ермака в измене и написал заявление в СБУ. Нардеп считает, что в Минске представители Украины предали свою страну. 

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Теги: Вятрович, ГБР, Допрос
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Комментариев (2)
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Woodbrother    15.04.2020, 12:19
Оценка:  0
Woodbrother
Клоунская охранка совсем страх потеряла. После смены власти этот ватный курятник необходимо будет разогнать нафиг.
andy55524    15.04.2020, 12:02
Оценка:  0
andy55524
Вятрович, не сцы, ты же пока, как свидетель идешь.
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