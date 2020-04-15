Коронавирус добрался до Николаева

В Николаеве зафиксирован первый случай COVID-19.

15 апреля в Николаеве лабораторно подтвердили первый случай заболевания острой респираторной инфекцией COVID-19. В общем в области зафиксировано уже 22 случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба Николаевской ОГА.

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Большинство заражений (18 случаев) зарегистрировано в Вознесенском районе. Ранее стало известно, что практически все заболевшие в районе тесно общаются по религиозному принципу.



COVID-19 также подтвердили у четырех пациентов с диагнозом "пневмония". Два таких случая - в Вознесенске, по 1 - в Николаеве и Южноукраинске.



Напомним, две женщины с первыми в Николаевской области положительными тестами на COVID-19 госпитализированы и находятся в реанимации.

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