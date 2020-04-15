"Пловец из Гидропарка" не намерен платить штраф за нарушение карантина

Сегодня состоится судебное заседание по делу спортсмена, устроившего заплыв в столичный Гидропарк во время карантина.

Прославившийся своим заплывом в Гидпропарк Валентин Бурьянов заявил, что не будет выплачивать штраф за нарушение карантина, если такое решение примет суд. Об этом он рассказал журналистам "Страны" перед началом судебного заседания.

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Бурьянов настаивает, что не нарушал законов, а просто пользовался своим конституционным правом на свободное передвижение.



"Штраф я не буду платить в любом случае, потому что, так как я уже отмечал ранее, это постановление не является правомерным. То есть совершенные мною действия не подпадают под какой-либо из сейчас действующих законов", - отметил он.

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Мужчина рассказал, что готов дойти до Европейского суда по правам человека.



"Если суд сегодня решит себя дискредитировать, чего я надеюсь не будет, я дальше буду подавать в апелляцию. А дальше будет хуже для судебной систему, потому что тогда я смогу дойти до Европейского суда", - заявил Бурьянов.





Напомним, киевские полицейские задержали спортсмена, который плыл в Гидропарк.

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