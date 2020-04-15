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"Пловец из Гидропарка" не намерен платить штраф за нарушение карантина

Комментариев: 5
Сегодня состоится судебное заседание по делу спортсмена, устроившего заплыв в столичный Гидропарк во время карантина.
Валентин Бурьянов был задержан после заплыва в Гидропарк
Валентин Бурьянов был задержан после заплыва в Гидропарк
скриншот

Прославившийся своим заплывом в Гидпропарк Валентин Бурьянов заявил, что не будет выплачивать штраф за нарушение карантина, если такое решение примет суд. Об этом он рассказал журналистам "Страны" перед началом судебного заседания.

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Бурьянов настаивает, что не нарушал законов, а просто пользовался своим конституционным правом на свободное передвижение.

"Штраф я не буду платить в любом случае, потому что, так как я уже отмечал ранее, это постановление не является правомерным. То есть совершенные мною действия не подпадают под какой-либо из сейчас действующих законов", - отметил он.

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Мужчина рассказал, что готов дойти до Европейского суда по правам человека. 

"Если суд сегодня решит себя дискредитировать, чего я надеюсь не будет, я дальше буду подавать в апелляцию. А дальше будет хуже для судебной систему, потому что тогда я смогу дойти до Европейского суда", - заявил Бурьянов.



Напомним, киевские полицейские задержали спортсмена, который плыл в Гидропарк.

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Теги: гидропарк, пловец, Бурьянов, карантин, штраф
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Комментариев (6)
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L@G    15.04.2020, 14:05
Оценка:  0
L@G
не будет выплачивать штраф за нарушение карантина, если такое решение примет суд - Сразу видно что тело раскачал, а ум остался на прежнем уровне. Не захочет самостоятельно оплатить, оплатит принудительно через исполнительное производство, делов то ёпт!
asfd0    15.04.2020, 13:48
Оценка:  -4
asfd0
Так водоём вроде как не считается общественным местом, так что находиться там можно даже исходя их нынешних идиотских антивирусных постановлений.
krolikoff_net    15.04.2020, 13:41
Оценка:  0
krolikoff_net
Штраф он заплатит 100%. Куда он денится ?
Carelessangel    15.04.2020, 13:39
Оценка:  0
Carelessangel
Этому д о л б о Е бу нужно штраф три месяца ареста
rezvo4    15.04.2020, 13:01
Оценка:  -15
rezvo4
майдаунито - это диагноз.
СтальнаяКрыса    15.04.2020, 13:26
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Путинуо xyянуто- резво4нуто!
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