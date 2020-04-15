Два теста были негативными: Во Львове от коронавируса скончался мужчина

Мужчину дважды проверяли на коронавирус.

Во Львове зафиксирован шестой умерший от COVID-19. Мужчина дважды имел отрицательный ПЦР-тест, и только по результатам вскрытия и обследования трупного материала, ПЦР оказался положительным.

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Об этом передает Гал-ифо, ссылаясь на комментарий главы городского управления здравоохранения Владимира Зуба.

Он отметил, что за две недели во Львове провели 5000 экспресс-тестов, но они не являются определяющими для диагностики коронавируса и часто показывают отрицательный результат.

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По словам чиновника, только по итогу положительного результата экспресс-теста и отрицательного ПЦР нельзя со 100% уверенностью утверждать, что человек уже переболел коронавирусом. Сейчас в Украине правдивой диагностики на наличие антител к COVID-19 нет.

Напомним, на Волыни от коронавируса скончался 19-летний парень. Отмечается, что у погибшего парня был сахарный диабет.

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