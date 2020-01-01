Возможна ли новая вспышка COVID-19 этой осенью: МОЗ дало ответ
Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что осенью возможна новая вспышка пандемии коронавируса. Он отметил, что пока неизвестно, как поведет себя вирус. Об этом он рассказал в интервью “НВ“.
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“Да, все возможно. Но нужно понять: этот вирус новый. Как он себя поведет? Вот прошлый вирус SARS (вызвавший эпидемию атипичной пневмонии 2002-2003 гг.) полностью потерял свою иммуногенность и не пошел на страны Европы. MERS (ближневосточный респираторный синдром, 2015) сильно не распространился, но отличался высокой летальностью“, - рассказал Ляшко.
Он также отметил, что были надежды, что новый вирус COVID-19 не пойдет дальше Азии.
Все надеялись, что COVID-19 перекрутится в Азии, потеряет свою иммуногенность и его сил на большее не хватит. Но мы видим, что он сейчас творит в Европе, - сказал он.
Напомним, в МОЗ заявили, что сейчас рано говорить об отмене карантина. В Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом.
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