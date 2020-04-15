Катастрофа МАУ: Иран предлагает признать всё человеческой ошибкой

Иран направил Украине проект меморандума, предлагающий отказ от исков и обвинений в обмен на компенсации.

Иран предлагает Украине признать “человеческой ошибкой“ гибель Боинга авиакомпании МАУ в январе этого года в небе над Тегераном. При этом Украине предлагается отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков. Об этом сообщает “Крым.Реалии“ со ссылкой на Радио Фарда.

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Сообщается, что Иран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Киев и семьи погибших должны согласиться с “человеческой ошибкой“, которая стала причиной катастрофы.

Упомянутый документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародование данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

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Кроме того, проект меморандума предусматривает, что Иран может разрешить участие международных экспертов в анализе данных “черных ящиков“, но только если он признает, что не может сам этого сделать.

В подготовленном Ираном документе не указано, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений по идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания.

В МИД Украины на запрос прокомментировать эти данные пока не ответили.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран из-за коронавируса отложил расшифровку бортовых самописцев самолета МАУ. Расшифровка должна проходить в присутствии нескольких экспертов.

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