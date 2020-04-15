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В Днепре СБУ обезвредила банду, устроившую 18 терактов

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По данным СБУ, бандиты специализировались на особо тяжких преступлениях, в том числе терактах по заказу РФ.
В Днепре СБУ обезвредила банду, устроившую 18 терактов
© ssu.gov.ua
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В Днепре СБУ обезвредила банду, устроившую 18 терактов
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В Днепре СБУ блокировала деятельность преступной группировки, причастной к совершению терактов в разных регионах Украины. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по прозвищу “Ариец“. Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц.

Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России. Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока.

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По данным следствия, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. В частности они осуществляли минирование и поджоги жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Также выявлено почти 200 000 гривен, более 20 000 американских долларов и 3000 евро, полученных преступным путем.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для поиска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.

Напомним, вчера контрразведчики задержали генерал-майора СБУ. Чиновник высокого уровня подозревается в государственной измене, в частности в передаче секретной информации в РФ, а также в подготовке терактов.

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Теги: СБУ, Днепр, теракт, тероризм, Россия, банда, ОПГ
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Комментариев (1)
Операторська    15.04.2020, 13:24
Оценка:  0
Операторська
довго судитимуть а потім відпустять (обміняють?) - замість того щоб зразу розстріляти
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