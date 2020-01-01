Экс-прокурор АР Крым предстанет перед судом за государственную измену

ГБР направило в суд материалы по крымскому прокурору, помогавшему РФ в репрессиях против украинских патриотов.

Крымского прокурора будут судить за измену государству depositphotos.com

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительное заключение в отношении бывшего прокурора Автономной Республики Крым, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Досудебным расследованием установлено, что после оккупации полуострова правоохранитель, пренебрегая присягой работника прокуратуры Украины, по собственному желанию вступил в незаконно созданную так называемую “прокуратуру Республики Крым“ Российской Федерации.

Действуя в интересах страны агрессора, прокурор, находясь в должности старшего прокурора новосозданной “прокуратуры“, в качестве стороны обвинения принимал участие в судебных заседаниях в отношении проукраински настроенных граждан. Такими действиями он нарушал права граждан на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд.

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При его непосредственном содействии заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, который активно выступал против оккупации полуострова Крым, незаконно лишили свободы на срок более 9 месяцев.

Кроме этого сотрудниками “новосозданных правоохранительных органов“ возбужден ряд уголовных производств, а судами Российской Федерации вынесены обвинительные приговоры.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, вчера контрразведчики задержали генерал-майора СБУ. Чиновник высокого уровня подозревается в государственной измене, в частности в передаче секретной информации в РФ, а также в подготовке терактов.

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