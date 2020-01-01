В Харьковской области умерла первая пациентка с COVID-19

Появились детали ситуации в области.

В Харьковской области скончалась первая пациентка с коронавирусом. Всего в регионе по состоянию на утро 15 апреля официально подтверждено 25 случаев заражения, один пациент выздоровел.

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Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на Facebook.

Умершей женщине был 71 год. Накануне ее госпитализировали с двусторонней пневмонией в Валках. Пациентка была в тяжелом состоянии в реанимации. Дважды экспресс-тест показал отрицательный результат, ПЦР-исследование показало наличие коронавируса в организме. Женщина имела сопутствующие заболевания - в частности, кардиосклероз, гипертонию и сахарный диабет.

По словам Кучера, среди заболевших - 5 подтверждений подозрений на коронавирус и 6 исследованных пневмоний. Сейчас лабораторией обработано около 80% образцов больных пневмонией, поступивших из больниц.

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Также известно, что большая часть заболевших - жители Харькова. Также коронавирус обнаружен у жителей Балаклейского, Валковского, Дергачевского и Харьковского районов. Один из заболевших - военнослужащий.

Среди подозрений - 18 человек госпитализированы, 10 - на самоизоляции.

Статистика facebook.com/olexiykucher.kh

Напомним, во Львове у половины зараженных COVID-19 протекает без симптомов. Львовская мэрия отмечает большое количество латентных носителей вируса, не имеющих выраженных симптомов инфекции.

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