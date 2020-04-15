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Коронавирусом инфицирован еще один нардеп

Комментариев: 7
Депутат находится в больнице.
Народный депутат Верховной рады Вадим Новинский
Народный депутат Верховной рады Вадим Новинский
facebook.com/Вадим Новинский

Народный депутат Верховной рады Вадим Новинский заражен коронавирусом. Он заявил, что его состояние в норме. Об этом он написал у себя в Facebook

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“В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы“, - пишет нардеп.

Он также сообщает, что будет проведено повторное тестирование для уточнения диагноза на коронавирус. На данный момент нардеп находится в стационаре под наблюдением медиков.

Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование, - написал Новинский.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Вадим Новинский

Напомним, ранее нардеп Скороход рассказала о лечении от коронавируса. Она с ребенком уже практически выздоровела. 

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Теги: Нардеп, Заразился коронавирусом, Коронавирус, Эпидемия
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Комментариев (7)
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Woodbrother    15.04.2020, 15:12
Оценка:  +1
Woodbrother
Сходил в секту РПЦ на свою голову.
WTF2wtf    15.04.2020, 15:11
Оценка:  +3
WTF2wtf
Этот скорее всего в церкви заразился?
Он любит со священниками тусить
Carelessangel    15.04.2020, 15:08
Оценка:  -2
Carelessangel
желаю тебе сдохнуть
vlad006    15.04.2020, 15:09
Оценка:  +2
vlad006
а простого человека бы выгнали домой..
Woodbrother    15.04.2020, 15:15
Оценка:  0
Woodbrother
Олигарх В.Новинский в критический 2015 год вместе Ахметовым, Порошенко, Пинчуком, Тарутой и некоторыми другими не бедными людьми дал деньги на ВСУ. Это тоже нужно помнить.
WTF2wtf    15.04.2020, 15:19
Оценка:  +1
WTF2wtf
Новинский?
Этот россиянин, купивший украинский паспорт с депутатским креслом?
Да ладно?
Woodbrother    15.04.2020, 15:24
Оценка:  0
Woodbrother
Сдавал бабло. Цензор об этом писал. Я и сам удивился.
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