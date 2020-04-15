Коронавирусом инфицирован еще один нардеп

Депутат находится в больнице.

Народный депутат Верховной рады Вадим Новинский заражен коронавирусом. Он заявил, что его состояние в норме. Об этом он написал у себя в Facebook.

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“В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы“, - пишет нардеп.

Он также сообщает, что будет проведено повторное тестирование для уточнения диагноза на коронавирус. На данный момент нардеп находится в стационаре под наблюдением медиков.

Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование, - написал Новинский.

Скриншот facebook.com/Вадим Новинский

Напомним, ранее нардеп Скороход рассказала о лечении от коронавируса. Она с ребенком уже практически выздоровела.

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