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Кабмин отложил на месяц весеннюю призывную кампанию 2020

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Все обычные сроки проводимых мероприятий сдвинуты на месяц, но плановые показатели оставлены без изменений.
Весенний призыв отложили на месяц
Весенний призыв отложили на месяц
Фотоархив Минобороны

По указу президента Украины Кабинет Министров отложил призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль 2020 года. Соответствующее распоряжение утверждено на заседании правительства 15 апреля, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Изменив сроки проведения призывной кампании, правительство оставило прежними численность подлежащих призыву граждан, а также объем расходов для проведения призыва.

В мае-июле 2020 года в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования будет призвано 16460 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнят 9000, Нацгвардии – 5460, Госпогранслужбы - 1300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины, - сообщают в Кабмине.

Напомним, Кабмин расширил программу Доступные кредиты. Изменения в программу кредитования были внесены из-за распространения COVID-19 в Украине.

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Теги: Кабмин, призыв, срочная служба, коронавирус
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