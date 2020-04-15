Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Не дадим произойти трагедии”: У Зеленского показали новый ролик о COVID-19

Комментариев: 1
В ОП предупредили, что ситуация в Украине может стать такой же, как в Испании.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского показали новый познавательный ролик о коронавирусе, а также напомнили об опасности.

Читай также: В Одессе умер пациент с пневмонией: Медики оказывали помощь без защиты

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского напомнили, начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. К слову, сегодня эта страна на втором месте в мире 

по количеству тех, кто заболел.

Берегите себя, оставайтесь дома - не дадим произойти трагедии, - сказано в сообщении.

Читай также: COVID-19 продолжает распространяться в храмах столицы - Кличко

Напомним, названа самая уязвимая к коронавирусу группа людей. Как выяснили исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, чаще всего с тяжелой формой коронавируса госпитализируют людей с ожирением. Исследование опубликовано на сайте MedRxiv.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, вирус, Зеленский, ОП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Потому_что    15.04.2020, 15:06
Оценка:  0
Потому_что
Объясните ему кто то, что он как бы президент, ролики не нужны. Необходимо спасать страну, которая умирает от их управления.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь