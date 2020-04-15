“Не дадим произойти трагедии”: У Зеленского показали новый ролик о COVID-19
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского показали новый познавательный ролик о коронавирусе, а также напомнили об опасности.
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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
У Зеленского напомнили, начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. К слову, сегодня эта страна на втором месте в мире
по количеству тех, кто заболел.
Берегите себя, оставайтесь дома - не дадим произойти трагедии, - сказано в сообщении.
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Напомним, названа самая уязвимая к коронавирусу группа людей. Как выяснили исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, чаще всего с тяжелой формой коронавируса госпитализируют людей с ожирением. Исследование опубликовано на сайте MedRxiv.
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