К концу апреля в Украине может быть 10 тыс больных COVID-19, - Ляшко

Санврач спрогнозировал количество больных к концу месяца.

Главный санитарный врач Украины заявил, что если бы в Украине не объявили карантин с 11 марта, то по состоянию на 12 апреля в стране было бы зарегистрировано 17 тысяч больных коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе интервью порталу "НВ".

Если мы посмотрим на наше математическое моделирование, которое было сделано в конце февраля, то, по состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тысяч коронавирусных больных, - сказал Ляшко.

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Главный санврач акцентировал, что динамика заболеваемости в Украине протекает медленнее, чем в странах Евросоюза. Это превентивных мер, которые ввели в Украине месяц назад.

Например, от 100 до 1 тысячи мы прошли за 9 дней. Италия - за 5 дней, - сказал для сравнения Ляшко.

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По его прогнозу, в нормальной ситуации до конца апреля количество заболевших дойдет до 10 тысяч. При этом он добавил, что в случае массовых нарушений карантинных мер может быть огромный всплеск заболеваемости.

Также Ляшко отметил, что, согласно моделированию Министерства здравоохранения, при инфицировании 25% населения страны на пике распространения инфекции в один день будет около 64 тысяч заболевших.

И вот, представьте себе, наступает этот день. 64 тысячи человек попадают в отделения интенсивной терапии. А по факту в стране в таких отделениях 5 тыс. коек. То есть нужно положить на одну койку кого-то из 12 человек, - отметил Ляшко.

По словам главного санврача, решение о смягчении ограничений будет приниматься в зависимости от динамики заболеваемости после Пасхи.

Напомним, народный депутат Верховной рады Вадим Новинский заражен коронавирусом. Он заявил, что его состояние в норме.

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