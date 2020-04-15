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В Украине изобрели спецкапсулу для транспортировки больных COVID-19

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Герметичное устройство защитит медперсонал от инфицирования коронавирусом.
Спецкапсула для транспортировки больных COVID-19
Спецкапсула для транспортировки больных COVID-19
Сегодня

В Киеве создали специальную капсулу для транспортации пациентов, инфицированных COVID-19. Капсула, изготовленная по идее доктора Ростислава Валихновского, должна обезопасить медиков от заражения коронавирусом . Об этом пишет издание "Сегодня".

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Первый экземпляр герметической капсулы создали за неделю на заводе в Кременчуге. Спецкапсулу тестировали в реанимобиле "скорой помощи" в Полтавской области. Теперь ее будут испытывать в клинике Валихновского в Киеве.

Спецкапсула весит 16 кг и изготовлена из герметичного материала. В ней расположена маска, компрессор, приборы для подачи и обеззараживания кислорода. В устройство вмонтированы специальные перчатки-манжеты, с помощью которых медики смогут бесконтактно проводить любые процедуры с заболевшим. 

Цена одной такой капсулы - около 45 тысяч гривен.

Сегодня


Напомним, в Одессе от пневмонии скончался пациент инфекционной больницы. Медики оказывали ему помощь без специальной защиты.

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Теги: спецкапсула, коронавирус, медики, транспортировка
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Комментариев (1)
timo1020    15.04.2020, 16:14
Оценка:  0
timo1020
Молодцы!
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