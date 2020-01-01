"Снизошел дух водоканала": в Днепре вход в церковь перекрыли траншеей

Возле храма УПЦ МП выкопали траншею и нашли снаряд времен второй мировой. Обещают обследовать территорию "возможно даже до второго пришествия Христа".

Городские власти Днепра выкопали траншею возле входа в храм УПЦ Московского Патриархата, где в Вербное воскресенье прихожан причащали с одной ложки. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

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“Один из служителей культа (не путать с священнослужителями) видимо согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушении постановления городского совета. В этом мероприятии, произошедшим в это воскресенье, действо заключалось в следующем: служитель культа, при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех, наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян. Одной и той же ложкой, с одной и то же бадьи. 300 человек,“ - написал чиновник.



Лысенко отметил, что из “намерений благих и побуждений праведных“ дал распоряжение коммунальщикам выкопать траншею.

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“Прошлой ночью, на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров. И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские! В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?!“, - написал вице-мэр.



По словам Лысенко, на месте сейчас работают специалисты МЧС, территория обследуется, “возможно даже до второго пришествия Христа“.





Напомним, УПЦ МП намерена провести Пасхальную службу на улицах вопреки карантину.

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