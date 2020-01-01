Производители «Протефлазида» не смогли навязать львовским больницам свой препарат – СМИ

Компания «Экофарм» пытается через региональные больницы продвигать спиртовую настойку «Протефлазид» как лекарство от коронавируса. Очередная такая попытка закончилась скандалом во Львове, пишут Вести .

Производители «Протефлазида» заявили, что власти Львова и местные больницы попросили предоставить препарат в качестве гуманитарной помощи для лечения COVID -19. Мэр Львова Андрей Садовый опроверг эти слова.

«Руководство компании «Экофарм», которая производит «Протефлазид» действительно предложило нам предоставить бесплатно в качестве гуманитарной помощи небольшую партию своего препарата, который, по их словам, имеет иммуностимулирующее эффект. Взамен попросили написать обращение от главного врача в их адрес с соответствующей просьбой. Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не шло», - подчеркнул он.

Садовый заявил, что полученная Львовом небольшая партия «Протефлазида» будет возвращена производителю, а также призвал не распространять фейки.

Как пишут Вести, «это уже не первая попытка продвижения «Протефлазида» якобы в формате гуманитарки. Первые попытки навязать препарат были сделаны, когда на обсервацию в Новые Санжары эвакуировали украинцев из Уханя. Именно с этого момента началась активная медиакампания в СМИ по поводу невероятных свойств «Протефлазида».