Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шмыгаль: Из-за карантина в Украине в 10 раз увеличилось число безработных

Комментариев: 0
Карантин лишил работы тысячи украинцев.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Количество зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти в 10 раз больше, чем до карантина. 

Читай также: Безработным украинцам упростили регистрацию

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сегодня, 15 апреля.

Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в 10 раз по сравнению с тем количеством, которое было в дни перед введением карантина, - сказал Шмыгаль на заседании Кабмина.

Читай также: Прогноз Кабмина: сокращение ВВП и рост безработицы

Правительство еще занимается программой помощи тем, кто потерял работу.

При этом ситуацию с массовой безработицей прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Глава ведомства заявил, что порядок финансирования временной безработицы будет вынесен на следующее заседание правительства.

Напомним, 7 тысяч украинцев теряют работу каждый день. Причина массовой безработицы - карантин.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Украина, Шмыгаль, карантин, безработица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь