Шмыгаль: Из-за карантина в Украине в 10 раз увеличилось число безработных
Количество зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти в 10 раз больше, чем до карантина.
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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сегодня, 15 апреля.
Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко возросло почти в 10 раз по сравнению с тем количеством, которое было в дни перед введением карантина, - сказал Шмыгаль на заседании Кабмина.
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Правительство еще занимается программой помощи тем, кто потерял работу.
При этом ситуацию с массовой безработицей прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Глава ведомства заявил, что порядок финансирования временной безработицы будет вынесен на следующее заседание правительства.
Напомним, 7 тысяч украинцев теряют работу каждый день. Причина массовой безработицы - карантин.
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