В МИД отреагировали на "меморандум" Ирана по сбитому Боингу

Глава МИД в обтекаемых формулировках не подтвердил, но и не опроверг существование проекта меморандума.

Украина продолжает вести переговоры с Ираном по катастрофе МАУ, добиваясь выплаты компенсаций семьям жертв и привлечения виновных к ответственности. Об этом в своем Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о предложенном Ираном “меморандуме о взаимопонимании“.

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Главный дипломат не стал прямо опровергать или подтверждать информацию о том, что Иран направил Украине проект меморандума о выплате компенсаций в обмен на отказ от судебных исков. Вместо этого Дмитрий Кулеба использовал более обтекаемую формулировку.

“Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются“, - написал он.

По словам главы МИД, Украина работает над получением “черных ящиков“.

Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права, - добавил Кулеба.

Напомним, ранее иранская служба Радио Свобода Радио Фарда сообщила, что Иран предлагает Украине подписать меморандум о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи жертв рейса, сбитого над Тегераном, отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение дела через суд.

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