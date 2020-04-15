Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ФСБ заявляет, что задержала в Крыму "украинских шпионов"

Комментариев: 2
В Крыму ФСБ задержала военнослужащею российской армии и гражданина Украины.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Тасс

ФСБ РФ заявляет, что задержала в оккупированном Крыму мужчину и женщину, которые якобы шпионили в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Читай также: Экс-прокурор АР Крым предстанет перед судом за государственную измену

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан", - сообщили в ведомстве.

Задержанная женщина - военнослужащая российской армии. Она подозревается в передачи секретных данных военной разведке Украины в 2017-2018 годах. По подозрению в шпионаже задержан также гражданин Украины. В ФСБ утверждают, что оба якобы были завербованы "полковником Ахмедовым из подразделения украинской военной разведки в Херсоне".

Отмечается, что женщину отправили под домашний арест, так как у нее есть несовершеннолетние дети, а гражданин Украины помещен в следственный изолятор.

Напомним, контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ, который шпионил в пользу ФСБ и готовил теракт.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ФСБ, крым, Диверсанты, шпионы, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
PavelVL    15.04.2020, 17:04
Оценка:  +1
PavelVL
Значит вчера СБУ точно русского шпона поймала, теперь будут меняется.
Kostos    15.04.2020, 16:59
Оценка:  +1
Kostos
Ууу... Биндеравцы... Короновирус крысчанам подсыпали и подливали
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь