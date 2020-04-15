ФСБ заявляет, что задержала в Крыму "украинских шпионов"

В Крыму ФСБ задержала военнослужащею российской армии и гражданина Украины.

ФСБ РФ заявляет, что задержала в оккупированном Крыму мужчину и женщину, которые якобы шпионили в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан", - сообщили в ведомстве.



Задержанная женщина - военнослужащая российской армии. Она подозревается в передачи секретных данных военной разведке Украины в 2017-2018 годах. По подозрению в шпионаже задержан также гражданин Украины. В ФСБ утверждают, что оба якобы были завербованы "полковником Ахмедовым из подразделения украинской военной разведки в Херсоне".



Отмечается, что женщину отправили под домашний арест, так как у нее есть несовершеннолетние дети, а гражданин Украины помещен в следственный изолятор.

Напомним, контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ, который шпионил в пользу ФСБ и готовил теракт.

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