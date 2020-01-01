Возле больницы во Львове прогремел взрыв: Один человек погиб

Причина взрыва на данный момент устанавливается.

15 апреля во Львове, рядом со зданием больницы №5 произошел взрыв. В результате один мужчина получил травмы и скончался на месте. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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"По оперативным данным, на ул.Котляревского, неподалеку пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины, примерно 40 лет", - сообщили в горсовете.



Отмечается, что взрыв произошел в 16:05. Все обстоятельства ЧП и личность погибшего мужчины на данный момент выясняются.

Напомним, На Донбассе во время учений взорвался миномет. Один военный погиб.

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