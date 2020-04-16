Погода в Украине на 16 апреля: Солнечно и без осадков

В Украину возвращается весеннее тепло.

В Украине тепло и без осадков pixabay.com

Погода в четверг, 16 апреля, в Украине будет теплой и солнечной. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +17 до + 21 градусов тепла, ночью от +4 до +7;

На севере Украины температура днем +14… +16, ночью +4…+6;

В центральных областях температура днем от +16 до +19, ночью от +3 до +6;

На востоке страны днем от +11 до +17, ночью от +2 до +5;

На юге Украины днем от +15 до +18 градусов, ночью от +3 до +6;

В Крыму днем +14… +16, ночью +4… +6;

В Киеве днем +16… +18, ночью +4… +6.

Погода в Украине 16 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в четверг, 16 апреля, температура воздуха существенно повысится, днем ​​предполагается до + 12… + 18 градусов, а иногда и до +20 градусов. Однако ночь еще остается холодной, + 1 …+ 6 градусов, местами есть вероятность небольших заморозков.

Атмосферный фронт, который принес в Украину не очень ожидаемый снег и спасительный дождь, оставляет нашу территорию, - пишет Диденко.

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