Погода в Украине на 16 апреля: Солнечно и без осадков
Погода в четверг, 16 апреля, в Украине будет теплой и солнечной. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +17 до + 21 градусов тепла, ночью от +4 до +7;
На севере Украины температура днем +14… +16, ночью +4…+6;
В центральных областях температура днем от +16 до +19, ночью от +3 до +6;
На востоке страны днем от +11 до +17, ночью от +2 до +5;
На юге Украины днем от +15 до +18 градусов, ночью от +3 до +6;
В Крыму днем +14… +16, ночью +4… +6;
В Киеве днем +16… +18, ночью +4… +6.
По словам синоптика Натальи Диденко в четверг, 16 апреля, температура воздуха существенно повысится, днем предполагается до + 12… + 18 градусов, а иногда и до +20 градусов. Однако ночь еще остается холодной, + 1 …+ 6 градусов, местами есть вероятность небольших заморозков.
Атмосферный фронт, который принес в Украину не очень ожидаемый снег и спасительный дождь, оставляет нашу территорию, - пишет Диденко.
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