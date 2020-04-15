Ослаблять карантин нужно с садов, школ и запуска общественного транспорта, — Виталий Нестор

“Украина должна взять за основу дорожную карту ЕС по ослаблению карантина“, - заявил Виталий Нестор, глава ВО «Батьківщина» в Киеве на своей странице в Facebook.

Как отметил политик, 24 апреля истекает срок введенного карантина. Но от разных представителей власти поступает противоречивая информация о том, когда и как карантинные мероприятия будут снимать. Такая неопределенность является разрушительной для украинского бизнеса и граждан.

По мнению Виталия Нестора, политика власти должна быть предсказуемой. Только таким образом каждый сможет спланировать, как пережить этот тяжелый период и выйти из него. А ориентация на подходы Евросоюза позволит общаться с партнерами на одном языке, не попасть в изоляцию, как можно быстрее восстановить транспортное сообщение и экономическое сотрудничество.

По предложениям Нестора, ослабление карантина должно состояться в четыре этапа: «На первом этапе необходимо восстановить работу общественного транспорта и учреждений образования. Первоначально — садов и начальной школы, чтобы дать родителям возможность работать.

Второй этап предусматривает полноценное восстановление работы бизнеса и других учреждений. Третий — запуск учреждений обслуживания граждан (кафе, рестораны, спортцентры и другие). И на заключительном этапе следует позволить проводить массовые мероприятия“.

В то же время, как отмечает Виталий Нестор, снятие карантина должно быть поэтапным, а ограничения для уязвимых категорий населения должны оставаться дольше.

Основанием для начала ослабления ограничений должно быть соответствие ключевым критериям Европейского союза: улучшение эпидемиологической ситуации, способность системы здравоохранения справляться с наплывом новых больных и эффективная система мониторинга распространения заболевания.

Кроме этого, по мнению лидера киевской «Батьківщини», часть полномочий по ослаблению карантина необходимо передать на местный уровень, ведь ситуация в каждом регионе имеет свои особенности.