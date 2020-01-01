Carlsberg Ukraine виділяє 5,4 млн грн для боротьби із COVID-19

Carlsberg Ukraine долучається до ініціатив відповідального бізнесу та робить все можливе, аби допомогти зупинити поширення коронавірусу в країні. Компанія спрямує 5,4 мільйона гривень на допомогу українським лікарням: 2,4 млн грн були витрачені на закупку захисних костюмів для лікарів, а 3млн грн підуть на придбання 3 апаратів ШВЛ та кисневі концентратори.

В сьогоднішній ситуації, дуже важливо вивчити потреби лікарень і мати розуміння першочерговості. Наразі дуже гостро стоїть питання в нестачі засобів індивідуального захисту лікарів та апаратів ШВЛ. Через брак захисних костюмів, лікарі хворіють цілими бригадами. Окрім того, можуть переносити інфекцію від здорових до хворих.

Аби не втрачати час і зробити допомогу максимально ефективною, в компанії було прийнято рішення, в першу чергу забезпечити захисними костюмами лікарів. На це було виділено 2,4 мільйони гривень. Близько 8000 комплектів буде відправлено у лікарні Києва, Львова та Запоріжжя.

До благодійної допомоги долучився і бренд Carlsberg, який вирішив скасувати щорічний науковий проект Science Battle та виділити додатково суму у 3 млн грн на допомогу українським лікарням, а саме закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів та кисневих концентраторів. Вже до кінця місяця 3 апарати будуть доставлені медичним закладам.

Окрім фінансової пожертви Carlsberg Ukraine продовжує надавати допомогу продукцією. З квітня компанія долучилась до проєкту «Обід для медика» - разом з рестораном Il Molino доставляє обіди і «Квас Тарас» медикам у Олександрівську лікарню. Зараз саме вона є епіцентром боротьби з COVID-19 в Україні.

Також компанія розвозить «Квас Тарас» людям, які потребують підтримки в першу чергу: пенсіонерам і малозабезпеченим сім'ям.