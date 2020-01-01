Кабмин приравнял электронный паспорт к обычному

Теперь паспорт в приложении "Дія" для смартфона стал полноценным документом.

Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении “Дія“. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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“Сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют э-паспорта, а уже совсем скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении “Дія“. Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее“, - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, при отсутствии ID-карты можно загрузить в “Дію“ зарубежный биометрический паспорт, который также будет заверять личность и предоставлять такие же права и возможности, как и бумажный, действующий внутри страны.

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По информации Минцифры, э-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, если вас остановит полиция, а также на почте, при получении посылок, писем и при приобретении алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия.

По завершении карантина э-паспорта также будут полезными:

во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом;

во время медицинского обслуживания и банковских операций;

при получении административных услуг.

Напомним, в Украине внедрили электронный студенческий билет. Этот проект Минцифры реализовало совместно с Министерством образования и науки Украины.

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