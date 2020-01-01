Стало известно, сколько украинцев находятся под обсервацией

На сегодняшний день в Украине функционируют 34 объекта обсервации.

По состоянию на вечер 14 апреля в Украине 400 человек проходят обсервацию в специально отведенных местах. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов рассказал, что на данный момент в стране функционируют 34 объекта обсервации, в которых проверку проходят 417 человек.



"Все это находится на контроле органов местной власти", - добавил министр.





Напомним, в Запорожской области ужесточают карантин на Пасху.

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