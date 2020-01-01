Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, сколько украинцев находятся под обсервацией

Комментариев: 0
На сегодняшний день в Украине функционируют 34 объекта обсервации.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

По состоянию на вечер 14 апреля в Украине 400 человек проходят обсервацию в специально отведенных местах. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читай также: Шмыгаль: Из-за карантина в Украине в 10 раз увеличилось число безработных

Степанов рассказал, что на данный момент в стране функционируют 34 объекта обсервации, в которых проверку проходят 417 человек.

"Все это находится на контроле органов местной власти", - добавил министр.



Напомним, в Запорожской области ужесточают карантин на Пасху.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Степанов, обсервация, Коронавирус, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь