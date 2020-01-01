Освобожденные из плена украинцы не смогут сразу увидеть родных

После возвращения с оккупированных территорий бывшие пленники должны будут пройти обязательную обсервацию.

Граждане Украины, которые вернутся из плена боевиков “Л/ДНР“ на подконтрольную правительству территорию, 14 дней будут находиться на обсервации и не смогут сразу увидеться с родными и близкими. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, пишет hromadske.

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“Украинцы, которые прибудут на подконтрольную территорию, будут проходить обязательную минимум двухнедельную обсервацию, конечно пройдут медицинский осмотр. Врачи уже готовы, они проведут тестирование, и осмотр будет касаться не только подозрения на коронавирус, а вообще состояния здоровья“, - пояснил он.

Места, где освобожденные из плена будут проходить обсервацию, уже подготовлены, они расположены “на территории области, граничащей с линией столкновения“, то есть – в Луганской или Донецкой области.

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Не будет необходимости везти их в Киев, делать длинную сложную дорогу, у них будет короткий путь, но в удобных условиях, - добавил министр.

Резников отметил, что его заместитель уже на месте и ознакомился с местами обсервации, претензий у него нет.

Они получат и одежду, и питание, и также средства связи, чтобы могли общаться со своими родственниками, которые уже ждут их. Но придется набраться терпения – две недели пройти эту необходимую обсервацию, - подчеркнул он.

Глава МинТОТ уточнил, что до конца обсервации увидеться с родными освобожденные не смогут, но будет возможность общаться с помощью видеосвязи.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о подготовке к новому обмену пленными. На данный момент идут последние согласования касательно списка и логистики.

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