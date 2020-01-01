В Погранслужбе зафиксировали первый случай COVID-19

Коронавирусом заболел пограничник на Закарпатье.

14 апреля был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19 среди военнослужащих Госпогранслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Отмечается, что сотрудника погранслужбы на Закарпатье несколько дней назад госпитализировали с высокой температурой. Сначала медики диагностировали у пациента ОРЗ, экспресс-тест не выявил у него коронавируса. Через некоторое время пограничнику сделали ПЦР-тест, который смог диагностировать COVID-19.



На данный момент военный находится в удовлетворительном состоянии, температура тела не превышена. Устанавливаются контактные лица заболевшего, его коллег по подразделению отправили на самоизоляцию и обсервацию.



Напомним, в Минздраве рассказали, сколько украинцев находятся под обсервацией.

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