Суд отправил обвиняемого в шпионаже генерала СБУ Шайтанова в СИЗО

Шайтанова подозревают в государственной измене и подготовке теракта.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения завербованному российскими спецслужбами генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову. Подозреваемого взяли под стражу на 60 суток. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Напомним, Шайтанов был задержан контрразведчиками СБУ 14 апреля. Генерал-майору сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 ( "Государственная измена") и статьей 258 ( "Террористический акт") УКУ.



Глава СБУ Иван Баканов заверил, что задержание Шайтанова свидетельствует о том, что новые подходы в работе СБУ дают свои позитивные результаты.



"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности", - отметил Баканов.



Напомним, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов руководил штурмом Дома Профсоюзов во время Революции Достоинства в Киеве.

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