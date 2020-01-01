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Зеленский подписал закон о больших штрафах за сжигание травы

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После вступления закона в силу минимальный штраф для пироманов составит 3 тысячи гривен.
Владимир Зеленский подписал закон о штрафах для поджигателей травы
Владимир Зеленский подписал закон о штрафах для поджигателей травы
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предусмотрено усиление ответственности за загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира. Об этом говорится в “карточке“ закона на сайте Верховной Рады.

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Там указано, что 15 апреля закон вернули в парламент с подписью от президента.

13 апреля Верховная Рада приняла указанный закон, которым существенно повышены размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

В частности, за самовольное выжигание растительности или ее остатков ранее штрафовали на 10-20 необлагаемых минимумов для граждан (170-340 грн) и 50-70 н.м. для должностных лиц (850-1190 грн). Теперь же штрафы выросли до 180-300 (3 060-5 100 грн) и 900-1200 (15 300-20 400 грн) соответственно.

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Кроме того, штраф за загрязнение атмосферного воздуха теперь составит от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов (30 600-61 200 грн) или ограничение свободы до трех лет.

За уничтожение или повреждение объектов растительного мира гражданам придется заплатить от 5400 до 9000 р. м. (91 800-153 000 грн) или им могут ограничить свободу на срок от 2 до 5 лет.

Также штрафы увеличили за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Так, нарушители будут платить от 90 до 270 н. м. (1 530-4 590 грн). Чиновникам это обойдется в 4 590-15 300 гривен.

Напомним, Рада разрешила закрывать на карантин целые города. Появилось новое решение парламентариев.

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Теги: Зеленский, президент, закон, сжигание сухостоя, поджог, пожар
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