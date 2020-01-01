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Мумия, секс-кукла, ров у храма и пиво: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 15 апреля 2020 года.
Секс-кукла спасла американскую пару от развода
Секс-кукла спасла американскую пару от развода
instagram.com/slavecamila
Cмотрите фотогалерею Мумия, секс-кукла, ров у храма и пиво: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 15 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как украинцы создали гибрид квадроцикла и авто, а два украинских Ил-76 доставили в Румынию медицинский груз из Китая.
 
В Днепре соблюдают условия карантина рвом у храма, а в Киеве ночью взорвали банкомат.
 
Депутат заявил, что от коронавируса Алтай защищает мумия, а в Бразилии 99-летний ветеран войны вылечился от коронавируса.
 
 

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Теги: секс, церковь, пиво, мумия, пожар, фоторепортаж, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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