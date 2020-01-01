Мумия, секс-кукла, ров у храма и пиво: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 15 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 15 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как украинцы создали гибрид квадроцикла и авто, а два украинских Ил-76 доставили в Румынию медицинский груз из Китая.
В Днепре соблюдают условия карантина рвом у храма, а в Киеве ночью взорвали банкомат.
Депутат заявил, что от коронавируса Алтай защищает мумия, а в Бразилии 99-летний ветеран войны вылечился от коронавируса.
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