Мумия, секс-кукла, ров у храма и пиво: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 15 апреля 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 15 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как украинцы создали гибрид квадроцикла и авто, а два украинских Ил-76 доставили в Румынию медицинский груз из Китая.

В Днепре соблюдают условия карантина рвом у храма, а в Киеве ночью взорвали банкомат.

Депутат заявил, что от коронавируса Алтай защищает мумия, а в Бразилии 99-летний ветеран войны вылечился от коронавируса.

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