Рядом с Припятью и Чернобылем нет даже тления – ГСЧС

Пожарные рапортуют о полной ликвидации очагов возгорания в Зоне отчуждения ЧАЭС.

Очаги возгораний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы. Об этом в эфире телеканала “Украина 24“ сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.

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“Рядом с городом Припять и городом Чернобыль были очаги возгораний, но там все локализовано, ликвидировано и на данный момент там даже тления нет“, — отметила пресс-секретарь ГСЧС.

При этом она отметила, что пожарные контролируют, не появятся ли очаги тления.

На данный момент мы можем сказать точно, что открытого огня нет, но сколько очагов там, где еще остается тление — каждый раз выясняется во время облета территории. Как только они будут проявляться, они будут гаситься. Но прогноз трудно давать, поскольку неизвестно, какие будут погодные условия, а самое главное — будут ли проявляться новые очаги“, — сказала Рубан.

Напомним, в Чернобыле сгорела треть туристических объектов. Во время пожара в зоне отчуждения сгорели полесские села, а также разрушены некоторые металлические локации.

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