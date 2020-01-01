Во Львове у пациента выявили COVID-19 с третьей попытки и после смерти

Все три раза мужчине проводили ПЦР-тесты, но только с третьей попытки тест дал положительный результат на коронавирус. К тому моменту мужчина уже был мертв.

На Львовщине у мужчины обнаружили COVID-19 с третьего раза и после смерти

Во Львове у скончавшегося 56-летнего мужчины с третьей попытки подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в среду, 15 апреля.

"Мужчина находился на лечении в Центре легочного здоровья, умер на прошлой неделе, однако положительный результат ПЦР-анализа получено 13 апреля. Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ получено уже после смерти", - сказано в сообщении.

Пациента госпитализировали в Центр легочного здоровья 29 марта с двусторонней пневмонией. У пациента были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет.

При этом в общем во Львовской области уже выявили шесть летальных случаев коронавируса, среди них - трое жителей Львова.

Напомним, что ранее в Калуше 14 медиков роддома заболели COVID-19. Калушский родильный дом закрыли в связи с тем, что в нем подтвердили вспышку коронавируса: заболели более 10 медиков.

Также сообщалось, что в Киеве выросло число больных COVID-19 священников. Один новый случай заражения выявили в Лавре, еще три священнослужителя заразились в Ионинском монастыре.

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