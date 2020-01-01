В Кировоградской области 48 новых случаев коронавируса за сутки

При этом всего в области за сутки проверили 195 контактных лиц. На сегодня в регионе коронавирус выявлен у 192 пациентов.

Накануне в Кировоградской области зарегистрировали 48 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявил глава ОГА Андрей Балонь, передает пресс-служба администрации в среду, 15 апреля.

Рост количества выявленных инфицированных обусловлен увеличением количества проведенных ПЦР-исследований, утверждает Балонь.

"Всего с 27 марта методом ПЦР-тестирование проверили 1111 жителей области. Из них лабораторно подтвержденными оказались 192 случая. Только за минувшие сутки специалисты обследовали 195 контактных лиц. Из них у 48 человек обнаружили коронавирус", - сказал чиновник.

Балонь добавил, что большинство инфицированных имеют легкое и бессимптомное течение болезни. При этом из общего числа инфицированных в области - семеро детей и 74 медработников.

"Количество выявленных инфицированных в области, которое на 15 апреля составляет 192 человек, не должно пугать. Наоборот, это свидетельствует о налаженной работе сферы здравоохранения и непосредственно специалистов, которые оперативно диагностировали людей с подозрениями на COVID-19", - подытожил глава ОГА.

Напомним, что ранее в Калуше 14 медиков роддома заболели COVID-19. Калушский родильный дом закрыли в связи с тем, что в нем подтвердили вспышку коронавируса: заболели более 10 медиков.

Также сообщалось, что в Киеве выросло число больных COVID-19 священников. Один новый случай заражения выявили в Лавре, еще три священнослужителя заразились в Ионинском монастыре.

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