Чиновники "заработали" 1,4 млрд на махинациях с закупкой продуктов - СБУ

В исправительные учреждения поставлялись продукты, списанные с госрезерва и опасные для употребления. Их обрабатывали химикатами, чтобы придать товарный вид.

Чиновник фальсифицировали тендеры и "заработали" 1,4 млрд грн на закупках продуктов для исправительных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 15 апреля.

"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 лет тендерных торгов Государственным учреждением Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. На торгах чиновники по завышенным ценам закупили у коммерческих структур продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более 5 миллиардов гривен", - сказано в сообщении.

Победители торгов поставляли в исправительные учреждения продукты питания, которые списывались из госрезерва. Продукты не соответствовали государственным требованиям и были опасны для употребления. Предприятия поставляли мясо кур, рыбу и другие продукты плохого качества, при подготовке их к продаже продукцию обрабатывали химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.

"По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 миллиарда гривен. Продолжается досудебное расследование. Устанавливается возможная причастность к противоправной схемы сотрудников правоохранительных органов", - подытожили в СБУ.

Напомним, что ранее чиновник фискальной службы попался на взятке в $50 тысяч. Мужчину задержали "на горячем", когда он получал взятку в размере 50 тысяч долларов за принятие "нужного" решения в уголовном производстве.

Также сообщалось, что в Киеве чиновники украли 9 млн гривен на строительстве футбольных полей. Столичные чиновники попались на финансовых махинациях при строительстве футбольных полей. Был нанесен ущерб 9 миллионов гривен.

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