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Чиновники "заработали" 1,4 млрд на махинациях с закупкой продуктов - СБУ

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В исправительные учреждения поставлялись продукты, списанные с госрезерва и опасные для употребления. Их обрабатывали химикатами, чтобы придать товарный вид.
СБУ разоблачила миллиардную коррупционную схему на закупках продуктов для исправительных учреждений
СБУ разоблачила миллиардную коррупционную схему на закупках продуктов для исправительных учреждений
ssu.gov.ua

Чиновник фальсифицировали тендеры и "заработали" 1,4 млрд грн на закупках продуктов для исправительных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 15 апреля.

"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019 лет тендерных торгов Государственным учреждением Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. На торгах чиновники по завышенным ценам закупили у коммерческих структур продуктов питания и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний, на общую сумму более 5 миллиардов гривен", - сказано в сообщении.

Победители торгов поставляли в исправительные учреждения продукты питания, которые списывались из госрезерва. Продукты не соответствовали государственным требованиям и были опасны для употребления. Предприятия поставляли мясо кур, рыбу и другие продукты плохого качества, при подготовке их к продаже продукцию обрабатывали химическими веществами для придания ей товарного вида и увеличения фактического веса.

"По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 миллиарда гривен. Продолжается досудебное расследование. Устанавливается возможная причастность к противоправной схемы сотрудников правоохранительных органов", - подытожили в СБУ.

Напомним, что ранее чиновник фискальной службы попался на взятке в $50 тысяч. Мужчину задержали "на горячем", когда он получал взятку в размере 50 тысяч долларов за принятие "нужного" решения в уголовном производстве.

Также сообщалось, что в Киеве чиновники украли 9 млн гривен на строительстве футбольных полей. Столичные чиновники попались на финансовых махинациях при строительстве футбольных полей. Был нанесен ущерб 9 миллионов гривен.

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Теги: СБУ, коррупция, продукты, госзакупки, чиновники, махинации, борьба с коррупцией, закупка, коррупционные схемы
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Источник: korrespondent.net

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