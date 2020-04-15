Открыть счет в банке можно будет по видеосвязи

Теперь клиенты банков смогут открывать счета без физического присутствия в отделениях, решил Нацбанк.

С 28 апреля украинцы смогут открывать счета в банках через видеосвязь, BankID или электронную подпись. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в среду, 15 апреля.

"Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов", - заявил глава департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Банки смогут самостоятельно выбирать необходимую им модель соответствии с собственными желаниями, возможностей доработки программных комплексов и соответствующей оценки рисков такой деятельности. Также у банков будет возможность выбрать для себя или полноценные модели удаленной идентификации и верификации или упрощенные (с лимитами).

Сейчас НБУ работает над внедрением нормами регулирования по вопросам идентификации и верификации для небанковского финансового рынка. Уже провели ряд встреч с представителями платежных систем, операторами мобильной связи, другими небанковскими финансовыми учреждениями.

Напомним, что ранее украинские банки массово вводят кредитные каникулы. Отсрочку по процентам кредитов своим клиентам уже предоставили около трех десятков банков.

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