На Буковине у священника - коронавирус, но он хочет работать на Пасху
В Черновицкой области 15 апреля коронавирус обнаружили у четырех священников. Один из них заявил, что уже завтра будет проводить службу в храме, потому что не доверяет результатам лабораторного исследования. Об этом, в среду, 15 апреля, на своей странице в Facebook рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
“Удивляет то, что один из священников всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра пойти в храм и проводить богослужения”, - заявил председатель ОГА.
Осачук отметил, что за день 15 апреля в Черновицкой области зафиксировали 73 новых случая коронавируса. В целом на Буковине заражены 662 человека.
Ранее коронавирусную инфекцию на Буковине диагностировали у новорожденных.
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