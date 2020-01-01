На Буковине у священника - коронавирус, но он хочет работать на Пасху

Глава Черновицкой областной государственной администрации считает, что нет повода не доверять результатам исследования и священнослужитель действительно болен.

В Черновицкой области 15 апреля коронавирус обнаружили у четырех священников. Один из них заявил, что уже завтра будет проводить службу в храме, потому что не доверяет результатам лабораторного исследования. Об этом, в среду, 15 апреля, на своей странице в Facebook рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

“Удивляет то, что один из священников всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра пойти в храм и проводить богослужения”, - заявил председатель ОГА.

Осачук отметил, что за день 15 апреля в Черновицкой области зафиксировали 73 новых случая коронавируса. В целом на Буковине заражены 662 человека.

Ранее коронавирусную инфекцию на Буковине диагностировали у новорожденных.

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